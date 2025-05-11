В Венгрии говорят, что консультации с Украиной по вопросам меньшинств могут возобновиться

В Венгрии отметили, что еще могут возобновить отмененные консультации с Украиной по вопросам меньшинств "в зависимости от того, как будут развиваться события".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в своем Facebook представитель МИД Венгрии Левенте Модьор.

Чиновник напомнил, что Будапешт отменил запланированные на 12 мая консультации по нацменьшинствам после заявления СБУ о разоблачении шпионской сети венгерской разведки.

Он отметил, что обнародование Украиной таких обвинений за считанные дни перед важной встречей "ставит под вопрос искренность намерений решить актуальные вопросы".

"Посмотрим, что будет происходить в ближайшие дни. Мы со своей стороны остаемся готовыми к диалогу", – отметил Модьор.

Напомним, после заявления СБУ о разоблачении венгерской шпионской сети в Закарпатье Будапешт заявил, что высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Украина в ответ объявила о высылке двух венгерских дипломатов.

Также в Венгрии в пятницу задержали и выдворили экс-дипломата из Украины.