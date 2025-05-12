Джерело: 17-й пакет санкцій проти Росії ухвалять на Раді ЄС 20 травня

За результатами засідання Coreper (комітет постійних представників ЄС) у понеділок, 12 травня, було досягнуто попередньої згоди про затвердження нового, 17-го пакета санкцій проти Росії під час Ради ЄС у закордонних справах 20 травня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС, обізнаний з перебігом засідання.

Постійні представники держав ЄС домовилися, що 17-й пакет санкцій проти Росії буде затверджений 20 травня Радою ЄС у закордонних справах.

"Сьогодні вранці на засіданні Coreper відбулася дуже узгоджена і швидка дискусія щодо 17-го пакета санкцій. Якщо все піде добре, остаточна домовленість щодо нього може бути укладена на Coreper у середу, 14 травня. А 20 травня – затверджена на засіданні Ради ЄС у закордонних справах", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Тим не менш, він додав, що "деякі держави все ще продовжують вивчати" запропонований Єврокомісією проєкт пакета санкцій.

Як повідомлялося, 6 травня представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви.

13 травня міністри ЄС розглянуть "каральні, фінансові та економічні санкції" проти Росії.