Источник: 17-й пакет санкций против России примут на Совете ЕС 20 мая

По результатам заседания Coreper (комитет постоянных представителей ЕС) в понедельник, 12 мая, было достигнуто предварительное согласие об утверждении нового, 17-го пакета санкций против России во время Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил дипломат одного из ключевых государств ЕС, знакомый с ходом заседания.

Постоянные представители государств ЕС договорились, что 17-й пакет санкций против России будет утвержден 20 мая Советом ЕС по иностранным делам.

"Сегодня утром на заседании Coreper состоялась очень согласованная и быстрая дискуссия по 17-му пакету санкций. Если все пойдет хорошо, окончательная договоренность по нему может быть заключена на Coreper в среду, 14 мая. А 20 мая – утверждена на заседании Совета ЕС по иностранным делам", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Тем не менее, он добавил, что "некоторые государства все еще продолжают изучать" предложенный Еврокомиссией проект пакета санкций.

Как сообщалось, 6 мая представители ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России, который сосредотачивается на военной машине России, а также на так называемом "теневом флоте" Москвы.

13 мая министры ЕС рассмотрят "карательные, финансовые и экономические санкции" против России.