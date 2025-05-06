Reuters: Єврокомісія підготувала пропозицію 17-го пакета санкцій проти РФ

Європейська комісія у вівторок фіналізувала свою пропозицію майбутнього, 17-го пакета санкцій проти Росії, запропонувавши розширити перелік підсанкційних осіб і посилити боротьбу з російським "тіньовим флотом".

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось агентство Reuters від трьох європейських дипломатів.

За словами джерел Reuters, пропозиція пакета санкцій ЄС посилює експортний контроль за товарами подвійного призначення та передовими технологіями.

Одне з джерел додало, що Єврокомісія пропонує накласти санкції проти понад 50 фізичних і юридичних осіб, зокрема п'яти – в Китаї, а також 31 компанії, яка допомагає російським військовим або причетна до обходу санкцій.

У межах боротьби з "тіньовим флотом" Росії пропонується внести в чорний список понад 100 повʼязаних із ним суден, зазначає Reuters.

Водночас Єврокомісія пропонує продовжити виняток із санкцій щодо російського нафтогазового проєкту "Сахалін-2" до червня 2026 року через його важливість для Японії, ідеться в матеріалі.

За словами джерела Reuters, мета полягає в тому, щоб показати, що 27 членів ЄС "усе ще можуть домовитися про щось проти Росії" після неодноразових погроз вето з боку Угорщини.

Раніше стало відомо, що 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде підготований до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у травні 2025 року.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро говорив, що Європейський Союз прагне, аби його наступний пакет санкцій проти Росії був підготовлений та ухвалений у координації зі Сполученими Штатами.