У Литві взялися за розслідування серії пожеж на сміттєпереробних заводах

У Литві після низки пожеж на підприємствах з переробки відходів за останній місяць за ініціативою прокуратури створять спеціальну слідчу групу для з'ясування причин цих інцидентів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив керівник Департаменту протипожежної охорони та порятунку Ренатас Пожела, якого цитує LRT.

Як розповів Пожела, створення цієї групи ініціює прокуратура Вільнюського окружного суду.

За його словами, основні питання, на які має відповісти група слідчих: чи стали пожежі наслідком навмисних кримінальних дій людини, чи були вони спричинені порушеннями техніки безпеки, чи виникли мимовільно.

"Усі установи, які беруть участь у цій групі, прийдуть зі своїми даними, спостереженнями, висновками, і, найімовірніше, це дасть нам змогу легше зрозуміти, що сталося, чому сталося, чи є між подіями зв'язок, і, звісно, чи був навмисний людський фактор", – заявив Пожела.

Цієї суботи сталася пожежа на підприємстві з переробки пластику Plasta у Вільнюсі – за кілька годин загоряння було ліквідовано.

Це вже не перша пожежа на великому підприємстві за останній місяць.

Наприкінці квітня загорівся завод із сортування відходів Вільнюського регіону, минулого тижня сталися пожежі на Каунаській когенераційній електростанції та біля приймального пункту металобрухту в Алітусі.

Нагадаємо, у чеській столиці Празі нещодавно гасили масштабну пожежу на полігоні з пластиком.

А в Німеччині на початку квітня сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва пластмас.