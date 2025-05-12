Єврокомісар з питань оборони назвав найкращий спосіб зупинити Путіна

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європа й Україна мають дедалі більше інтегрувати свої оборонні промисловості, щоб "зупинити Путіна".

Як повідомляє "Європейська правда", слова Кубілюса наводить Sky News.

Як зазначив єврокомісар, це частково пов'язано з тим, що настане час, коли Європа повинна буде взяти на себе "всю відповідальність" за свою оборону, маючи на увазі прогнозований відхід США.

"Щоб зупинити Путіна, нам потрібно виробляти більше, нам потрібно більше інновацій, і нам потрібно робити це разом у Європейському Союзі та з Україною", – сказав Кубілюс.

Він розповів, що у понеділок, 12 травня, вперше збереться робоча група ЄС-Україна.

Її мета – "сприяти інтеграції наших оборонних промисловостей, сприяти розвитку спільних проєктів або процесів спільних закупівель", зауважив Кубілюс.

Він додав, що Європа може перейняти українські інновації, як-от досягнення в галузі безпілотних літальних апаратів і штучного інтелекту.

"У майбутньому, коли Європа буде змушена взяти на себе всю відповідальність за оборону європейського континенту, Україна стане найважливішою частиною нової європейської архітектури безпеки", – резюмував єврокомісар.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС виділить додаткових 900 млн євро з надзвичайних доходів з заморожених активів Росії на закупівлю зброї та боєприпасів для України, збільшуючи загальну недавню підтримку оборонної промисловості України до 3,3 млрд євро.

Раніше Євросоюз пообіцяв передати 1 млрд євро прибутків від росактивів на замовлення зброї в українського ОПК.