Еврокомиссар по вопросам обороны назвал лучший способ остановить Путина

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европа и Украина должны все больше интегрировать свои оборонные промышленности, чтобы "остановить Путина".

Как сообщает "Европейская правда", слова Кубилюса приводит Sky News.

Как отметил еврокомиссар, это частично связано с тем, что наступит время, когда Европа должна будет взять на себя "всю ответственность" за свою оборону, имея в виду прогнозируемый уход США.

"Чтобы остановить Путина, нам нужно производить больше, нам нужно больше инноваций, и нам нужно делать это вместе в Европейском Союзе и с Украиной", – сказал Кубилюс.

Он рассказал, что в понедельник, 12 мая, впервые соберется рабочая группа ЕС-Украина.

Ее цель – "способствовать интеграции наших оборонных промышленностей, способствовать развитию совместных проектов или процессов совместных закупок", отметил Кубилюс.

Он добавил, что Европа может перенять украинские инновации, например достижения в области беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта.

"В будущем, когда Европа будет вынуждена взять на себя всю ответственность за оборону европейского континента, Украина станет важнейшей частью новой европейской архитектуры безопасности", – резюмировал еврокомиссар.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС выделит дополнительных 900 млн евро из чрезвычайных доходов с замороженных активов России на закупку оружия и боеприпасов для Украины, увеличивая общую недавнюю поддержку оборонной промышленности Украины до 3,3 млрд евро.

Ранее Евросоюз пообещал передать 1 млрд евро доходов от росактивов на заказ оружия в украинском ОПК.