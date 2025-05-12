У Брюсселі оголосили про створення TaskForce з інтеграції оборонної індустрії України до ЄС

Україна та Європейський Союз створили Цільову групу (TaskForce) Україна-ЄС з питань розширення співпраці між європейською та українською оборонними індустріями.

Про це було повідомлено під час церемонії відкриття II форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, передає кореспондентка "Європейської правди".

Під час відкриття Другого оборонного форуму Україна-ЄС у Брюсселі було оголошено про створення Цільової групи з питань розширення співпраці оборонних індустрій України та ЄС.

"Сьогодні ми запускаємо нову робочу групу Україна-ЄС з питань оборонно-промислового співробітництва з метою просування конкретних рішень", – повідомив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що цільова група проведе своє перше засідання вже сьогодні.

"Українська оборонна промисловість довела свою стійкість під вогнем, впроваджуючи інновації, демонструючи здатність виробляти те, чого потребує сучасна зброя. Чудово, що сьогодні ми маємо можливість стати свідками першого засідання робочої групи в рамках другого українсько-європейського форуму оборонної промисловості. Ми повинні повністю інтегрувати оборонний сектор України в європейську оборонну технологічну та промислову базу, і ми з нетерпінням чекаємо можливості зробити свій внесок у програму Rearm Europe", – наголосив Сметанін.

"Сьогодні ми оголошуємо про створення Міжвідомчої робочої групи Україна-ЄС. І сьогодні українські та європейські експерти цієї групи зберуться на перше засідання, щоб допомогти інтеграції наших оборонних галузей, сприяти розвитку спільних проєктів або спільних закупівельних процесів", – заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

Як пояснили "ЄвроПравді" українські посадовці, головною метою діяльності спільної TaskForce визначено "надання сприяння інтеграції оборонної індустрії України до екосистеми ЄС, зокрема допомога в участі у програмах, що пропонуються державам-членам ЄС у рамках майбутньої Програми Європейської оборонної промисловості (EDIP) та інструменту Security Action for Europe (SAFE), який передбачений планом ReArm Europe".

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС виділить додаткових 900 млн євро з надзвичайних доходів з заморожених активів Росії на закупівлю зброї та боєприпасів для України, збільшуючи загальну недавню підтримку оборонної промисловості України до 3,3 млрд євро.

Раніше Євросоюз пообіцяв передати 1 млрд євро прибутків від росактивів на замовлення зброї в українського ОПК.