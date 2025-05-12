ЄС надасть Україні ще 900 млн євро на закупівлю зброї за рахунок прибутків від росактивів

Європейський Союз виділить додаткових 900 млн євро з надзвичайних доходів з заморожених активів Росії на закупівлю зброї та боєприпасів для України, збільшуючи загальну недавню підтримку оборонної промисловості України до 3,3 млрд євро.

Про це під час відкриття II форуму оборонної промисловості Україна-ЄС заявив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс, передає кореспондентка "Європейської правди".

Фріс наголосив, що 900 млн євро, які передадуть на закупівлю зброї для України, надійдуть з надзвичайних доходів від заморожених активів Росії.

"У п'ятницю Кая Каллас оголосила, що ЄС інвестує 1 мільярд євро в українську оборонну промисловість. Але це ще не все. У найближчі два тижні ми також виділимо ще 900 мільйонів євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це буде профінансовано за рахунок надзвичайних прибутків від заморожених російських активів", – повідомив Чарльз Фріс.

"Таким чином, ЄС виділив загалом 3,3 млрд євро на підтримку України та її оборонної промисловості", – додав він.

Європейський посадовець також повідомив, що "минулого тижня у Львові були підписані контракти, і тепер гроші будуть інвестовані в найсучасніші галузі української оборонної промисловості, наприклад, у виробництво безпілотників і ракет".

Як повідомляла "ЄвроПравда", ЄС пообіцяв передати 1 млрд євро прибутків від росактивів на замовлення зброї в українського ОПК.

На початку квітня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповідала, що невдовзі ЄС отримає другий переказ коштів, отриманих з доходів від знерухомлених російських активів, у розмірі 2,1 млрд євро, більша частина з яких має піти на закупівлю зброї та систем ППО для України.