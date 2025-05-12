Посол відреагував на рішення нового уряду Німеччини засекретити поставки зброї Україні

Посол України у Берліні Олексій Макеєв прокоментував рішення нового уряду Німеччини засекретити поставки зброї, що передається Україні.

Про це Макеєв сказав німецькому агентству DPA, повідомляє "Європейська правда".

Посол зауважив, що хороший шахіст думає на кілька ходів вперед, але "він не повідомляє про свої ходи супернику".

"Як посол України, я посвячений у такі таємниці", – зауважив дипломат.

"Німеччина виконає свої зобов'язання. І ми точно знаємо, що і коли. І ми задоволені", – додав він.

Одразу після вступу на посаду канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у погодженому порядку з міністром оборони Борисом Пісторіусом ухвалив рішення припинити оприлюднення інформації про всі поставки зброї в Україну.

Таким чином він повернувся до практики секретності, яка існувала в перші місяці після російського повномасштабного вторгнення в Україну з лютого по червень 2022 року за канцлера Олафа Шольца.

Мерц заявив, що під його керівництвом дебати про постачання зброї, калібри, системи озброєнь будуть вилучені з поля зору громадськості.

Раніше німецькі ЗМІ з посиланням на урядові джерела повідомили, що Німеччина значно обмежить інформацію щодо того, яку зброю вона постачає Україні, після майже трьох років широкої прозорості.