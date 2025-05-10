Мерц прокоментував питання Taurus для України і підтвердив засекречення постачань

Під час свого візиту до Києва канцлер Фрідріх Мерц пообіцяв продовжити військову підтримку України, наголосивши на тісній координації з європейськими партнерами та США.

Про це Мерц заявив в коментарі телеканалу ntv в Києві, передає "Європейська правда".

Мерц коментував питання можливого постачання Україні крилатих ракет Taurus.

"Ми підтримуємо Україну у військовому плані в тій мірі, в якій ми можемо і несемо за це відповідальність. І ми робимо це для того, щоб покласти край цій війні", – заявив Мерц.

Однак, за його словами, дискусії про конкретні поставки озброєнь більше не будуть проводитися публічно в майбутньому.

"Під моїм керівництвом дебати про постачання зброї, калібри, системи озброєнь і так далі будуть вилучені з поля зору громадськості", – зазначив канцлер.

Водночас він наголосив на законному інтересі громадськості до інформації.

Рішення про тип і обсяг військової допомоги, продовжив Мерц, як і раніше, будуть прийматися в рамках кабінету міністрів і в тісній координації з міжнародними партнерами.

Раніше німецькі ЗМІ з посиланням на урядові джерела повідомили, що Німеччина значно обмежить інформацію щодо того, яку зброю вона постачає Україні, після трьох років широкої прозорості.

Зазначимо, Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини ще до того, як офіційно прийшли до влади, в коаліційній угоді підтвердили, що продовжуватимуть підтримку України.

В середині квітня уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку передав Україні – зокрема, у нього увійшли засоби протиповітряної оборони, боєприпаси і дрони.