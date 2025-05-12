Посол отреагировал на решение нового правительства Германии засекретить поставки оружия Украине

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев прокомментировал решение нового правительства Германии засекретить поставки оружия, передаваемого Украине.

Об этом Макеев сказал немецкому агентству DPA, сообщает "Европейская правда".

Посол отметил, что хороший шахматист думает на несколько ходов вперед, но "он не сообщает о своих ходах сопернику".

"Как посол Украины, я посвящен в такие тайны", – отметил дипломат.

"Германия выполнит свои обязательства. И мы точно знаем, что и когда. И мы довольны", – добавил он.

Сразу после вступления в должность канцлер Германии Фридрих Мерц в согласованном порядке с министром обороны Борисом Писториусом принял решение прекратить обнародование информации обо всех поставках оружия в Украину.

Таким образом он вернулся к практике секретности, которая существовала в первые месяцы после российского полномасштабного вторжения в Украину с февраля по июнь 2022 года при канцлере Олафе Шольце.

Мерц заявил, что под его руководством дебаты о поставках оружия, калибрах, системах вооружений будут исключены из поля зрения общественности.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что Германия значительно ограничит информацию о том, какое оружие она поставляет Украине, после почти трех лет широкой прозрачности.