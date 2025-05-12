Сійярто звинуватив Україну в наклепницькій кампанії щодо Угорщини

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито веде проти Будапешта наклепницьку кампанію, яка останнім часом набрала нових обертів.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на пресконференції з руандійським колегою у Будапешті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.hu.

Відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції, міністр заявив, що у випадку зі звинуваченнями Києва у шпигунстві "ми стикаємося з величезною, фінансованою державою і контрольованою антиугорською наклепницькою кампанією і наклепницькою пропагандою в Україні".

Міністр пояснив, що відколи почалася війна і відколи угорський уряд дав зрозуміти, що не буде надсилати зброю і гроші або припиняти енергетичну співпрацю з Росією, "в Україні ведеться пропагандистська війна проти Угорщини, і постійно з'являються нові її розділи, як, наприклад, минулої п'ятниці".

Щодо переговорів про права угорців на Закарпатті, він вважає, що час для цього менш вдалий через посилення наклепницької кампанії проти угорців.

Сійярто назвав подвійними стандартами з боку лівої преси те, що коли угорський уряд послідовно виступає проти утисків прав угорської меншини в Україні з 2015 року, його підозрюють у проросійських настроях, але коли уряд скасовує консультації з цього питання в розпал пропагандистської війни, вони відразу починають турбуватися про населення Закарпаття.

"Звичайно, ми хотіли б продовжити переговори з українцями про угорців на Закарпатті, так само, як ці переговори тривають вже десять років, і десять років українці обіцяють нам дрова, десять років вони нас рубають, і десять років вони безперервно відбирають права угорського народу. Тому можете повірити, що зміна антиугорської політики останніх десяти років в Україні не залежала і не залежить від цих одних переговорів", – підкреслив він.

Нагадаємо, після заяви СБУ про викриття угорської шпигунської мережі на Закарпатті Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також в Угорщині у п’ятницю затримали і видворили ексдипломата з України.

Будапешт скасував заплановані на 12 травня консультації щодо нацменшин після заяви СБУ про викриту шпигунську мережу угорської розвідки.