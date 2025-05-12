Сийярто обвинил Украину в клеветнической кампании в отношении Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы ведет против Будапешта клеветническую кампанию, которая в последнее время набрала новые обороты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции с руандийским коллегой в Будапеште, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.hu.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, министр заявил, что в случае с обвинениями Киева в шпионаже "мы сталкиваемся с огромной, финансируемой государством и контролируемой антивенгерской клеветнической кампанией и клеветнической пропагандой в Украине".

Сийярто пояснил, что с тех пор как началась война, и с тех пор как венгерское правительство дало понять, что не будет посылать оружие и деньги или прекращать энергетическое сотрудничество с Россией, "в Украине ведется пропагандистская война против Венгрии, и постоянно появляются новые ее разделы, как, например, в прошлую пятницу".

Относительно переговоров о правах венгров на Закарпатье он считает, что время для этого менее удачное из-за усиления клеветнической кампании против венгров.

Министр назвал двойными стандартами со стороны левой прессы то, что когда венгерское правительство последовательно выступает против ущемления прав венгерского меньшинства в Украине с 2015 года, его подозревают в пророссийских настроениях, но когда правительство отменяет консультации по этому вопросу в разгар пропагандистской войны, они сразу начинают беспокоиться о населении Закарпатья.

"Конечно, мы хотели бы продолжить переговоры с украинцами о венграх на Закарпатье, так же, как эти переговоры продолжаются уже десять лет, и десять лет украинцы обещают нам дрова, десять лет они нас рубят, и десять лет они непрерывно отбирают права венгерского народа. Поэтому можете поверить, что изменение антивенгерской политики последних десяти лет в Украине не зависело и не зависит от этих одних переговоров", – подчеркнул он.

Напомним, после заявления СБУ о разоблачении венгерской шпионской сети на Закарпатье Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.

Также в Венгрии в пятницу задержали и выдворили экс-дипломата из Украины.

Будапешт отменил запланированные на 12 мая консультации по нацменьшинствам после заявления СБУ о разоблаченной шпионской сети венгерской разведки.