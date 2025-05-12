У Молдові продовжили на 30 днів арешт проросійської керівниці Гагаузії

Башкан (керівниця) Автономної Республіки Гагаузія Євгенія Гуцул, близька до втікача і засудженого політика Ілана Шора, залишиться під домашнім арештом ще на 30 днів.

Таке рішення було винесено суддями Кишинівського суду 12 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Адвокат Євгенії Гуцул кваліфікує це рішення як "незаконне" і "необґрунтоване" і заявляє, що цей захід спрямований на блокування діяльності башкана.

"Підстав для продовження арешту немає. Жодного документа, який би підтверджував необхідність такого заходу, не надано. Як я вже говорив раніше, достатньо застосувати інші заходи, не пов'язані з позбавленням волі. (...) Цей арешт використовується для того, щоб утримувати пані Гуцул в її будинку і перешкоджати її діяльності. Це очевидно навіть без глибоких юридичних знань. Побачимо, як довго триватиме цей незаконний арешт", – заявив адвокат Сергій Морару, якого цитує гагаузьке громадське телебачення GRT.

Євгенія Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді. Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках, систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

На початку квітня суд змінив запобіжний захід Євгенії Гуцул та перевів її під домашній арешт.