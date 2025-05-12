В Молдове продлили на 30 дней арест пророссийской главы Гагаузии

Башкан (руководительница) Автономной Республики Гагаузия Евгения Гуцул, близкая к беглому и осужденному политику Илану Шору, останется под домашним арестом еще на 30 дней.

Такое решение было вынесено судьями Кишиневского суда 12 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Адвокат Евгении Гуцул квалифицирует это решение как "незаконное" и "необоснованное" и заявляет, что эта мера направлена на блокирование деятельности башкана.

"Оснований для продления ареста нет. Ни одного документа, который бы подтверждал необходимость такой меры, не предоставлено. Как я уже говорил ранее, достаточно применить другие меры, не связанные с лишением свободы. (...) Этот арест используется для того, чтобы удерживать госпожу Гуцул в ее доме и препятствовать ее деятельности. Это очевидно даже без глубоких юридических знаний. Посмотрим, как долго продлится этот незаконный арест", – заявил адвокат Сергей Морару, которого цитирует гагаузское общественное телевидение GRT.

Евгения Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде. Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах, систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовались для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

В начале апреля суд изменил меру пресечения Евгении Гуцул и перевел ее под домашний арест.