Секретність Німеччини щодо зброї Україні стосуватиметься і потенційних поставок Taurus

Обмеження нового уряду Німеччини щодо інформування про поставки зброї Україні стосуватиметься і потенційного постачання далекобійних ракет Taurus, якщо воно буде погоджене.

Як пише "Європейська правда", про це сказав речник федерального уряду Штефан Корнеліус на своєму першому брифінгу на цій посаді, його цитує "Укрінформу".

Речник коментував майбутнє постачання озброєнь Україні.

"Німеччина готова продовжувати підтримувати Україну, зокрема і зброєю... Але ми обмежимо інформування щодо конкретних систем озброєнь", – сказав Корнеліус, додавши, що "це стосуватиметься і систем Taurus".

Він не відповів прямо на запитання, чи готовий канцлер Фрідріх Мерц погодитися передати ракети, але зауважив, що "уряд готовий підтримати Україну у контексті далекобійної зброї" з певним радіусом дії.

Корнеліус підкреслив, що детальне інформування про передані озброєння не допомагає оборонній стратегії України, коли ворожа сторона знає все про надану зброю. Тому було прийнято рішення обмежити інформування про обсяги військової допомоги та не згадувати конкретні системи озброєнь.

Своєю чергою речник Міноборони Німеччини Міхаель Штемпфле зазначив: "Щодо Taurus ми зі зрозумілих причин повністю утримуємося (від надання інформації)".

Він відзначив, що міністр оборони Борис Пісторіус неодноразово говорив, що в публічній комунікації стосовно таких речей, особливо Taurus, мають бути межі з безпекових міркувань.

Водночас у Міноборони Німеччини вважають "переоціненим", коли вся увага зосереджена лише на одній системі озброєнь.

Посол України у Берліні Олексій Макеєв прокоментував рішення нового уряду Німеччини засекретити поставки зброї, що передається Україні.