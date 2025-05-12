Ограничения нового правительства Германии по информированию о поставках оружия Украине будет касаться и потенциальной поставки дальнобойных ракет Taurus, если она будет согласована.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал представитель федерального правительства Штефан Корнелиус на своем первом брифинге на этом посту, его цитирует "Укринформ".

Спикер комментировал будущие поставки вооружений Украине.

"Германия готова продолжать поддерживать Украину, в том числе и оружием... Но мы ограничим информирование относительно конкретных систем вооружений", – сказал Корнелиус, добавив, что "это будет касаться и систем Taurus".

Он не ответил прямо на вопрос, готов ли канцлер Фридрих Мерц согласиться передать ракеты, но отметил, что "правительство готово поддержать Украину в контексте дальнобойного оружия" с определенным радиусом действия.

Корнелиус подчеркнул, что детальное информирование о переданных вооружениях не помогает оборонной стратегии Украины, когда вражеская сторона знает все о предоставленном оружии. Поэтому было принято решение ограничить информирование об объемах военной помощи и не упоминать конкретные системы вооружений.

В свою очередь представитель Минобороны Германии Михаэль Штемпфле отметил: "По Taurus мы по понятным причинам полностью воздерживаемся (от предоставления информации)".

Он отметил, что министр обороны Борис Писториус неоднократно говорил, что в публичной коммуникации относительно таких вещей, особенно Taurus, должны быть пределы по соображениям безопасности.

В то же время в Минобороны Германии считают "переоцененным", когда все внимание сосредоточено только на одной системе вооружений.

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев прокомментировал решение нового правительства Германии засекретить поставки оружия, передаваемого Украине.