У Стокгольмі затримали підозрюваного у шпигунстві

Шведські спецслужби затримали в районі Стокгольма людину за підозрою у шпигунстві.

Цю інформацію Поліція безпеки Швеції (Säpo) підтвердила телеканалу SVT, повідомляє "Європейська правда".

Речниця Säpo Карін Лутц заявила, що підозрюваного затримали "після операції, що відбулася днями".

Попереднє розслідування веде Національний відділ з питань безпеки при генеральній прокуратурі Швеції.

Злочин, який інкримінують затриманому, був скоєний у Стокгольмі в період з 1 по 11 травня.

"Це вся інформація, яку ми можемо надати станом на зараз. Справа перебуває на стадії попереднього розслідування", – додала Лутц.

З початку повномасштабного вторгнення у Швеції неодноразово порушували справи за підозрою у шпигунстві, зокрема і на користь Росії.

Паралельно у Швеції обговорюють зміни до конституції, щоб мати можливість відбирати паспорти у людей, які становлять загрозу для держави.