Швеція звинуватила російського шпигуна, який діяв проти неї та США

Шведська прокуратура у понеділок висунула звинувачення у шпигунстві проти Швеції і США на користь Росії підозрюваному, який, як вважають, займався розвідувальною діяльністю протягом дев'яти років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Згідно з обвинувальним висновком, 60-річному Сергєю Скворцову висунули звинувачення у проведенні грубої незаконної розвідувальної діяльності проти двох країн у період з 2013 по 2022 рік.

Адвокат Скворцова заявив агентству, що підозрюваний заперечує будь-які правопорушення.

Прокурори вважають, що Скворцов діяв від імені Росії з метою збору інформації, яка могла б негативно вплинути на безпеку США і Швеції.

Вони додали, що Скворцов також купував від імені Москви об'єкти, які російська держава і збройні сили не могли придбати на відкритому ринку через експортні заборони і санкції.

"Скворцов і його компанія були платформою для російської військової розвідки ГРУ і частини російської держави для незаконних закупівель технологій на Заході", – йдеться в обвинувальному висновку.

Поліція затримала Скворцова – громадянина Швеції і Росії - в листопаді минулого року на околиці Стокгольма разом зі ще однією людиною, яку невдовзі відпустили.

Згодом з’ясувалось, що у затриманого разом з дружиною є квартира в одному будинку зі співробітниками Головного розвідувального управління РФ.