В Стокгольме задержали подозреваемого в шпионаже

Шведские спецслужбы задержали в районе Стокгольма человека по подозрению в шпионаже.

Эту информацию Полиция безопасности Швеции (Säpo) подтвердила телеканалу SVT, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь Säpo Карин Лутц заявила, что подозреваемого задержали "после операции, состоявшейся на днях".

Предварительное расследование ведет Национальный отдел по вопросам безопасности при генеральной прокуратуре Швеции.

Преступление, которое инкриминируют задержанному, было совершено в Стокгольме в период с 1 по 11 мая.

"Это вся информация, которую мы можем предоставить по состоянию на сейчас. Дело находится на стадии предварительного расследования", – добавила Лутц.

С начала полномасштабного вторжения в Швеции неоднократно возбуждали дела по подозрению в шпионаже, в том числе и в пользу России.

Параллельно в Швеции обсуждают изменения в конституцию, чтобы иметь возможность отбирать паспорта у людей, которые представляют угрозу для государства.