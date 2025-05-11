В Албанії проходять парламентські вибори

У неділю, 11 травня, в Албанії відбуваються парламентські вибори, за підсумками яких прем'єр-міністр Еді Рама прагне залишитись на посаді на безпрецедентний четвертий термін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рама, який перебуває при владі партії з 2013 року і очолює Соціалістичну партію, є фаворитом у боротьбі зі своїм давнім суперником, колишнім прем'єр-міністром Салі Беришею з Демократичної партії.

Протягом останнього року в Албанії посилилась опозиція до Рами через придушення опозиції, зокрема проти Бериші.

Сам Рама пережив низку скандалів, серед яких, зокрема, арешт його союзника, мера Тирани Еріона Веліая за звинуваченнями в корупції та відмиванні грошей.

Рама провів останній тиждень, повторюючи свою обіцянку вступити в ЄС до кінця десятиліття.

"Ми отримаємо четвертий мандат і не втратимо жодного дня для Албанії 2030 в ЄС", – заявив він на своєму останньому передвиборчому мітингу в п'ятницю.

Опитування показують, що Рама має значну перевагу над Берішею. Але його партії може знадобитися допомога менших сил, щоб зберегти невелику більшість у чотири місця.

У лютому стало відомо, що передвиборчою кампанією найбільшої опозиційної політсили Албанії, Демократичної партії, займатиметься Кріс Ласівіта, який співпрацював з Дональдом Трампом на останніх виборах у США.