В Албании подсчитали 70% голосов, партия премьера закрепляет победу

По результатам подсчета 70% голосов на парламентских выборах в Албании партия власти сохраняет лидерство и улучшает результат.

Об этом сообщает Albanian Daily News, пишет "Европейская правда".

После обработки 70% результатов голосования Социалистическая партия во главе с действующим премьером Эди Рамой остается лидером и получает ориентировочно 82 мандата.

Руководящее большинство одерживает победу с даже лучшим результатом, чем на предыдущих выборах.

Оппозиционные правоцентристы с текущим результатом получают 52 места.

Международные наблюдатели отметили, что в целом албанские выборы были конкурентными и хорошо организованными, но отметили проблемы с равными условиями соревнований – в частности, из-за привлечения админресурса и влияния на СМИ.

Проведенный наблюдателями мониторинг СМИ показал, что в новостях доминировало освещение двух крупнейших партий.

Председатель Центральной избирательной комиссии Илиржан Челибаши заявил, что воскресные выборы прошли в целом мирно, с некоторыми нарушениями со стороны кандидатов и некоторых их сторонников, которые не окажут негативного влияния на результаты.

Социалистическая партия Рамы заявляет, что может обеспечить членство в ЕС за пять лет – завершить переговоры до 2027 года и дождаться одобрения от всех 27 стран-членов ЕС до 2030 года.

В своей предвыборной кампании Рама подчеркивал достижения в сфере реформы инфраструктуры и правосудия.

Его главный соперник, 80-летний Сали Бериша, бывший президент и премьер-министр, утверждал, что Албания еще не готова к вступлению в ЕС.

Бериша провел избирательную кампанию, похожую на кампанию президента США Дональда Трампа, и даже нанял одного из его консультантов.