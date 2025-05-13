У Франції судитимуть "гонщика" за наїзд на пожежника, що намагався зупинити його

У Франції висунули звинувачення у замаху на вбивство 19-річному водію, який здійснив наїзд на пожежника, коли той намагався зупинити його розваги з небезпечним водінням.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще у суботу 10 травня у містечку Ев’ян-ле-Бен на березі Женевського озера. Молоді люди влаштували "автородео", а 38-річний пожежник-волонтер спробував їх зупинити. 19-річний водій здійснив наїзд на нього, внаслідок чого чоловік опинився в реанімації.

Юнака взяли під варту одразу ж після випадку. Він вже відомий правоохоронним органам через більш як десяток дрібних інцидентів.

У прокуратурі Аннесі на початку тижня оголосили, що хлопцю висунули звинувачення у замаху на вбивство і залишили під вартою.

19-річний водій визнав скоєне, але заперечує, що умисно здійснив наїзд на пожежника.

Окрім нього, під слідством ще одна особа, що брала участь у розвазі – "за небезпечну поведінку".

Нагадаємо, профспілки співробітників поліції у Нідерландах невдоволені тим, що розробка проєкту закону про заборону феєрверків триватиме більше року.

У Бельгії після новорічних інцидентів закликали до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.