Поліцейські у Нідерландах невдоволені, що заборону феєрверків будуть обговорювати ще рік

Профспілки співробітників поліції у Нідерландах висловили невдоволення тим, що розробка проєкту закону про заборону феєрверків триватиме більше року.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Дві профспілки нідерландської поліції розкритикували звістки про те, що заборону феєрверків можуть відкласти приблизно на півтора року.

Приводом стала заява державного секретаря з питань громадського транспорту й довкілля Кріса Янсена, що розробка відповідного законопроєкту може зайняти щонайменш такий час. Зокрема, різним партіям потрібно досягти спільних позицій і перед запровадженням заборони потрібно детально прописати, як забезпечувати її дотримання та якою буде процедура винятків.

"Ми розуміємо, що правила потрібно прописати ретельно, але у нас є побоювання щодо наступного Нового року", – зауважив керівник профспілки ACP Рамон Меєрінк.

"Ми стурбовані, що люди "зірвуться з котушок" в той останній раз, коли це буде дозволено", – додав він.

У медичній асоціації KNMG також закликали якнайшвидше ухвалити рішення, оскільки зволікання означають "непотрібні поранення, додаткове навантаження на ланку невідкладної допомоги і постійні наслідки для здоров’я постраждалих".

Водночас імпортери піротехніки відреагували на звістку з оптимізмом, зокрема через те, що дехто вже закупив феєрверки, які планують продавати перед наступними новорічними святкуваннями.

Нагадаємо, у парламенті Нідерландів вже з’явилася необхідна більшість на підтримку заборони феєрверків.

Чисельність прихильників жорсткіших заборон на піротехніку різко зросла після останнього святкування Нового року, коли в країні зафіксували понад 8 тисяч різних інцидентів з піротехнікою, у тому числі з нападами на співробітників поліції і пожежників.

Безвідповідальне поводження з піротехнікою спричиняє дискусії і в інших країнах ЄС. Так, у Бельгії після новорічних інцидентів закликали до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.

У Німеччині понад мільйон людей підтримали петицію поліції про заборону піротехніки.