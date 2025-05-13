Во Франции будут судить "гонщика" за наезд на пожарного, который пытался его остановить

Во Франции предъявили обвинение в покушении на убийство 19-летнему водителю, который совершил наезд на пожарного, когда тот пытался остановить его развлечения с опасным вождением.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в субботу, 10 мая, в городке Эвьян-ле-Бен на берегу Женевского озера. Молодые люди устроили "автородео", а 38-летний пожарный-волонтер попытался их остановить. 19-летний водитель совершил наезд на него, в результате чего мужчина оказался в реанимации.

Юноша был взят под стражу сразу же после происшествия. Он уже известен правоохранительным органам из-за более десятка мелких инцидентов.

В прокуратуре Аннеси в начале недели объявили, что парню предъявлено обвинение в покушении на убийство и он остается под стражей.

19-летний водитель признал содеянное, но отрицает, что умышленно совершил наезд на пожарного.

Кроме него, под следствием еще один человек, участвовавший в развлечении – "за опасное поведение".

Напомним, профсоюзы сотрудников полиции в Нидерландах недовольны тем, что разработка проекта закона о запрете фейерверков продлится более года.

В Бельгии после новогодних инцидентов призвали к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.