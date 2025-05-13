Глава МЗС Чехії озвучив пріоритетні завдання для Європи

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що головними завданнями Європи наразі є захист власної безпеки, відновлення конкурентоспроможності та переосмислення своєї глобальної ролі.

Про це він заявив під час конференції "Європа як завдання" у вівторок, 13 травня, пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

За словами Ліпавського, російський імперіалізм прагне відновити свою сферу впливу, що охоплює Центральну та Східну Європу.

"Він не зникне, незалежно від того, коли і як завершиться агресія Росії проти України", – зазначив очільник МЗС Чехії.

Можливе перемир’я, за словами міністра, було б позитивною новиною, але історичний досвід свідчить, що компроміс, який залишає простір для тиску, – це лише пауза перед новою конфронтацією.

Він нагадав, що чеський уряд затвердив зобов’язання збільшити витрати на оборону до 3% ВВП до 2030 року. Однак підкреслив, що за цифрами має йти зростання обороноздатності та промислового виробництва.

"Європа має виробляти достатню кількість сучасних систем як для власних потреб, так і для своїх партнерів і союзників", – наголосив Ліпавський.

4 травня президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Чехії Петром Павелом у Празі. Того дня стало відомо, що у рамках "чеської снарядної ініціативи" цьогоріч Україна може отримати 1,8 млн одиниць артилерійських боєприпасів.

Після зустрічі з Павелом Зеленський повідомив, що Україна та Чехія працюють над створенням українсько-чеської школи F-16.