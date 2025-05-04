Зеленський: Україна може отримати 1,8 млн снарядів у рамках "чеської ініціативи"

У рамках "чеської снарядної ініціативи" цьогоріч Україна може отримати 1,8 млн одиниць артилерійських боєприпасів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі в неділю, пише "Європейська правда".

Зеленський зауважив, що у минулому році Чехія сильно допомогла Україні зі снарядами до артилерії.

"Ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми обговорювали – 1,8 млн снарядів цього року може бути. Це дуже сильне рішення", – сказав Зеленський.

Завтра, додав президент, у нього буде зустріч з оборонними компаніями Чехії. "Ми готуємо ще конкретику", – анонсував він.

Водночас президент зауважив, що Україна розраховує на снаряди і за межами "чеської ініціативи".

"Є не тільки "чеська ініціатива". Ми вдячні за неї, але руські повинні знати, що ми розраховуємо на 3 мільйони артилерійських снарядів. І не тільки Північна Корея буде їм допомагати, у нас є союзники, які допомагають Україні", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Чехії повідомили, що у рамках так званої "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів по всьому світу забезпечили щомісячні поставки Україні до вересня.

У Єврокомісії сподіваються, що до кінця 2025 року кількість переданих Україні боєприпасів завдяки європейським країнам досягне 2 мільйонів.