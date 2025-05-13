Глава МИД Чехии озвучил приоритетные задачи для Европы

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что главными задачами Европы сейчас являются защита собственной безопасности, восстановление конкурентоспособности и переосмысление своей глобальной роли.

Об этом он заявил во время конференции "Европа как задача" во вторник, 13 мая, пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

По словам Липавского, российский империализм стремится восстановить свою сферу влияния, охватывающую Центральную и Восточную Европу.

"Он не исчезнет, независимо от того, когда и как завершится агрессия России против Украины", – отметил глава МИД Чехии.

Возможное перемирие, по словам министра, было бы положительной новостью, но исторический опыт свидетельствует, что компромисс, который оставляет пространство для давления, – это лишь пауза перед новой конфронтацией.

Он напомнил, что чешское правительство утвердило обязательство увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году. Однако подчеркнул, что за цифрами должен идти рост обороноспособности и промышленного производства.

"Европа должна производить достаточное количество современных систем как для собственных нужд, так и для своих партнеров и союзников", – подчеркнул Липавский.

4 мая президент Владимир Зеленский встретился с президентом Чехии Петром Павелом в Праге. В тот день стало известно, что в рамках "чешской снарядной инициативы" в этом году Украина может получить 1,8 млн единиц артиллерийских боеприпасов.

После встречи с Павелом Зеленский сообщил, что Украина и Чехия работают над созданием украинско-чешской школы F-16.