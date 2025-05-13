Чеська поліція спільно з СБУ викрила кол-центр на Закарпатті, з якого дурили європейців

Чеські правоохоронні органи у співпраці з СБУ припинили діяльність шахрайського угруповання в Україні, що виманювало гроші у чехів та інших європейських громадян фальшивими пропозиціями інвестицій.

Про це повідомила пресслужба чеської поліції, пише "Європейська правда".

Внаслідок міжнародної спецоперації зірвали діяльність шахрайського кол-центру на Закарпатті, з якого дурили громадян Чехії та інших країн ЄС. Всього затримали 70 підозрюваних, серед яких четверо осіб, котрих вважають керівниками групи. Вилучено сотні одиниць комунікаційного обладнання і комп’ютерів.

Затримання, здійснені у період з 29 квітня по 2 травня в Україні, стали результатом піврічного розслідування за участі правоохоронних структур Чехії та України і підтримки Євроюсту.

Зловмисники створили фейкові "інвестиційні платформи", що на перший погляд не викликали великих сумнівів, та за допомогою онлайн-реклами шукали європейців, готових вкласти свої гроші. Процедура передбачала встановлення застосунку віддаленого доступу до електронного пристрою. Виманені кошти переводили у криптовалюту.

Лише у чеських громадян шахраї виманили близько 9 млн крон (понад 360 тисяч євро), постраждалих – 37. Потенційна шкода на рівні всіх країн ЄС, куди дотяглися шахраї, може складати мільйони євро – масштаби проблеми ще встановлюють.

Кол-центр розміщувався на двох поверхах будівлі, мав власні сервери всередині приміщення, посилену охорону, електронну систему пропусків і десятки камер спостереження.

1/4 NCTEKK ve spolupráci se Službou bezpečnosti Ukrajiny úspěšně rozbili rozsáhlou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny, která se zaměřovala na oběti z ČR a dalších evropských zemí. Operace "PATHFINDER" vedla k zadržení 70 pachatelů včetně 4 organizátorů. #policiepp pic.twitter.com/yKu6GoNqu1 – Policie ČR (@PolicieCZ) May 13, 2025

Окрім рейду в цьому офісі, обшуки пройшли у домівках підозрюваних.

Керівникам групи висунули звинувачення за статтями кримінального кодексу України про шахрайство в особливо великих розмірах, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У березні цього року у Польщі телефонні шахраї "попалися", випадково зателефонувавши поліцейському.

У Фінляндії восени повідомляли про розслідування масштабного телефонного шахрайства, у якому зловмисники видавали себе за співробітників поліції та банків.