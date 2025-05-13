Чешская полиция вместе с СБУ раскрыла колл-центр на Закарпатье, обманывавший европейцев

Чешские правоохранительные органы в сотрудничестве с СБУ пресекли деятельность мошеннической группировки в Украине, которая выманивала деньги у чехов и других европейских граждан фальшивыми предложениями инвестиций.

Об этом сообщила пресс-служба чешской полиции, пишет "Европейская правда".

В результате международной спецоперации сорвали деятельность мошеннического колл-центра на Закарпатье, из которого обманывали граждан Чехии и других стран ЕС. Всего задержали 70 подозреваемых, из них четырех считают руководителями группы. Изъяты сотни единиц коммуникационного оборудования и компьютеров.

Задержания, осуществленные в период с 29 апреля по 2 мая в Украине, стали результатом полугодового расследования с участием правоохранительных структур Чехии и Украины и поддержки Евроюста.

Злоумышленники создали фейковые "инвестиционные платформы", которые на первый взгляд не вызывали больших сомнений, и с помощью онлайн-рекламы искали европейцев, готовых вложить свои деньги. Процедура предусматривала установку приложения удаленного доступа к электронному устройству. Полученные средства переводили в криптовалюту.

Только у чешских граждан мошенники выманили около 9 млн крон (более 360 тысяч евро), пострадавших – 37. Потенциальный ущерб на уровне всех стран ЕС, куда дотянулись мошенники, может составлять миллионы евро – масштабы проблемы еще устанавливают.

Колл-центр размещался на двух этажах здания, имел собственные серверы внутри помещения, усиленную охрану, электронную систему пропусков и десятки камер наблюдения.

1/4 NCTEKK ve spolupráci se Službou bezpečnosti Ukrajiny úspěšně rozbili rozsáhlou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny, která se zaměřovala na oběti z ČR a dalších evropských zemí. Operace "PATHFINDER" vedla k zadržení 70 pachatelů včetně 4 organizátorů. #policiepp pic.twitter.com/yKu6GoNqu1 – Policie ČR (@PolicieCZ) May 13, 2025

Кроме рейда в этом офисе, обыски прошли в домах подозреваемых.

Подозреваемым предъявили обвинения по статьям уголовного кодекса Украины о мошенничестве в особо крупных размерах, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В марте этого года в Польше телефонные мошенники "попались", случайно позвонив полицейскому.

В Финляндии осенью сообщали о расследовании масштабного телефонного мошенничества, в котором злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции и банков.