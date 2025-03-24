У Польщі телефонні шахраї "попалися", випадково зателефонувавши поліцейському

У Польщі телефонні шахраї, вишукуючи чергову "жертву", випадково зателефонували поліцейському, який зумів обхитрити їх і влаштувати затримання.

Як пише "Європейська правда", про випадок розповідає польське RMF24.

Шахраї, що працювали за схемою "ваш родич у біді", випадково зателефонували співробітнику поліції з міста Мелець на південному сході Польщі.

Зловмисник, що вів розмову, видавав себе за співробітника поліції та почав розповідати, що сестра співрозмовника спричинила ДТП і за неї треба внести заставу у розмірі 100 тисяч злотих, щоб уникнути арешту.

Поліцейський, добре знайомий з типовими "гачками" шахраїв, вирішив підіграти їм та спробувати влаштувати затримання.

Він вдав, ніби справді має сестру і повірив сказаному, домовився про місце передачі коштів та передав деталі колегам.

"Співробітники негайно вирушили на місце, вказане шахраями, де мала відбутися передача готівки", – повідомила представниця управління поліції міста Мелець Бернадетта Кравчик.

У підсумку 21-річного шахрая, що прийшов забирати гроші, затримали. Під час обшуку у нього виявили канабіс.

У Фінляндії восени повідомляли про розслідування масштабного телефонного шахрайства, у якому зловмисники видавали себе за співробітників поліції та банків.

В Італії шахраї використовували штучний інтелект для підробки голосу міністра оборони Гвідо Крозетто і його співробітників, щоб переконати італійських бізнесменів переказати гроші за кордон.