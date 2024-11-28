У Фінляндії поліція розслідує справу про масштабне телефонне шахрайство

Фінська поліція завершує масштабне розслідування міжнародної справи, пов’язаної з телефонним шахрайством, до якого, ймовірно, були залучені данські угрупування.

Про це пише мовник Yle, передає "Європейська правда".

Як зазначив фінський мовник, поліція країни завершує розслідування масштабної міжнародної справи про шахрайство.

Зазначається, що особи, які, ймовірно, пов'язані з данським злочинним угрупуванням, підозрюються в тому, що вони здійснювали шахрайські телефонні дзвінки в різні країни Північної Європи, представляючись співробітниками поліції і банків.

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Правоохоронці проінформували, що вони ошукали жертв на сотні тисяч євро. За даними попереднього розслідування, жертвам було завдано збитків на загальну суму близько 400 тисяч євро.

За даними поліції, в ході розслідування з червня по листопад було заарештовано 22 людини, шестеро з них – громадяни Данії, п'ятеро – Норвегії.

Фінська поліція створила спільну міжнародну слідчу групу з данською та норвезькою поліцією, яку очолює Фінляндія.

У вересні у словацькому місті Превідза поліція розслідувала випадок шахрайства стосовно 62-річної жінки, яку змусили віддати свої та доньчині заощадження на суму 100 тисяч євро.

На початку жовтня писали, що норвезька поліція розслідує справу про масштабне шахрайство за участю можливого "кол-центру", який діє у Фінляндії та підозрюється в ошуканні норвезьких людей похилого віку на, щонайменше, 1 млн євро.