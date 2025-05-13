В Іспанії хочуть заборонити спам-дзвінки

Уряд Іспанії розробляє ініціативу, яка зобовʼяже мобільних операторів блокувати дзвінки з ознаками спаму.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міністр з питань споживачів Іспанії Пабло Бустіндуй заявив, що небажані дзвінки можна буде відстежити за допомогою спеціального цифрового коду.

Згідно з пропозицією Бустіндуя, комерційні дзвінки будуть ідентифікуватися за допомогою "спеціального префікса", а телефонні оператори будуть блокувати дзвінки від компанії, яка його не використовує.

Блокування небажаних комерційних дзвінків захистить "добробут і приватність споживачів", вважає урядовець.

Іспанський уряд також хоче визнати недійсними будь-які договори, укладені в результаті спам-дзвінків, та зобов'язати компанії кожні два роки поновлювати згоду споживачів на комерційні дзвінки.

Метою є "заборонити цю бізнес-модель і змусити компанії припинити такі практики, які завдають стільки незручностей громадянам", пояснив Бустіндуй.

Міністр зазначив, що заходи будуть введені шляхом внесення поправок до законопроєкту про права споживачів, який буде обговорений в парламенті "в найближчі тижні".

Згідно з дослідженням американської компанії Hiya, здійсненим у 2023 році в 39 країнах, 42% дзвінків в Іспанії в третьому кварталі того року були спамом – це другий найвищий показник у Європі.

Тим часом раніше іспанський уряд схвалив законопроєкт про зменшення робочого тижня із 40 годин до 37,5 години.