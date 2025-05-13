В Испании хотят запретить спам-звонки

Правительство Испании разрабатывает инициативу, которая обяжет мобильных операторов блокировать звонки с признаками спама.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Министр по вопросам потребителей Испании Пабло Бустиндуй заявил, что нежелательные звонки можно будет отследить с помощью специального цифрового кода.

Согласно предложению Бустиндуя, коммерческие звонки будут идентифицироваться с помощью "специального префикса", а телефонные операторы будут блокировать звонки от компании, которая его не использует.

Блокировка нежелательных коммерческих звонков защитит "благосостояние и частную жизнь потребителей", считает чиновник.

Испанское правительство также хочет признать недействительными любые договоры, заключенные в результате спам-звонков, и обязать компании каждые два года обновлять согласие потребителей на коммерческие звонки.

Цель состоит в том, чтобы "запретить эту бизнес-модель и заставить компании прекратить такие практики, которые доставляют столько неудобств гражданам", пояснил Бустиндуй.

Министр отметил, что меры будут введены путем внесения поправок в законопроект о правах потребителей, который будет обсужден в парламенте "в ближайшие недели".

Согласно исследованию американской компании Hiya, проведенному в 2023 году в 39 странах, 42% звонков в Испании в третьем квартале того года были спамом – это второй самый высокий показатель в Европе.

Между тем ранее испанское правительство одобрило законопроект о сокращении рабочей недели с 40 часов до 37,5 часа.