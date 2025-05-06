Уряд Іспанії зробив ще один крок до скорочення робочого тижня

Іспанський уряд у вівторок, 6 травня, схвалив законопроєкт про скорочення робочого тижня з 40 до 37,5 години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTVE.

Законопроєкт про скорочення максимального робочого тижня до 37,5 годин передбачає збереження заробітної плати за працівниками, сказала віцепрем'єрка Іспанії Йоланда Діас.

У разі затвердження це стосуватиметься 12,5 мільйона працівників, зокрема 2,4 мільйона – в секторі торгівлі, 2 мільйонів – у промисловості, 1,4 мільйона – в готельному бізнесі та 1 мільйона – у будівництві.

Передбачається, що реєстрація робочого часу буде цифровою і доступною віддалено для кожного працівника, представників працівників та інспекції праці Іспанії.

Недотримання цієї вимоги призведе до санкцій, які будуть застосовуватися до кожного працівника, а не до підприємства, як це було досі.

Також законопроєкт передбачає право працівників не відповідати на робочі дзвінки або повідомлення в позаробочий час.

Наступним кроком буде схвалення ініціативи в парламенті Іспанії, аби вона могла набути чинності до 31 грудня 2025 року, як це було погоджено партіями іспанської коаліції.

Наразі скорочення робочого тижня не має підтримки більшості законодавців, а також роботодавців, які прогнозують збитки та втрату конкурентоспроможності своїм компаніям.

Іспанія – не єдина країна, де висунули пропозиції скоротити тривалість робочого тижня.

Минулоріч польський уряд підтвердив, що до закінчення терміну своїх повноважень у 2027 році внесе поправки до Трудового кодексу з метою скорочення робочого часу.