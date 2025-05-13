США вкотре посилюють санкції проти Ірану, з яким ведуть "ядерні" переговори

Державний департамент США 13 серпня оголосив про чергові санкції, покликані обмежити доходи Ірану від продажу нафти, на тлі американсько-іранських переговорів про ядерну програму Тегерана.

Про це йдеться в заяві речниці Держдепартаменту Теммі Брюс, повідомляє "Європейська правда".

Під санкції США потрапила міжнародна мережа, яка, за твердженням Держдепу, сприяє постачанню мільйонів барелів іранської нафти до Китаю від імені Генерального штабу Збройних сил Ірану та компанії Sepehr Energy Jahan Nama Pars.

Доходи від продажу нафти в Китай ішли на розробку зброї, зокрема балістичні ракети та дрони, розповсюдження ядерної зброї та "терористичних проксі-сил" Ірану, додали у США.

"Доки Іран витрачатиме свої незаконні доходи на фінансування атак на США та наших союзників, підтримку тероризму в усьому світі та інші дестабілізаційні дії, ми будемо продовжувати використовувати всі засоби, що є в нашому розпорядженні, щоб притягнути режим до відповідальності", – підкреслила Брюс.

Президент США Дональд Трамп в останні місяці посилив тиск на Іран, запровадивши кілька раундів санкцій проти його нафтової промисловості та погрожуючи покарати іноземні компанії, які продовжують купувати іранську нафту.

Водночас Вашингтон і Тегеран домовилися продовжити переговори щодо іранської ядерної програми після четвертого раунду переговорів, що відбувся 11 травня.

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