США снова ужесточают санкции против Ирана, с которым ведут "ядерные" переговоры

Государственный департамент США 13 августа объявил о новых санкциях, призванных ограничить доходы Ирана от продажи нефти, на фоне американо-иранских переговоров о ядерной программе Тегерана.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, сообщает "Европейская правда".

Под санкции США попала международная сеть, которая, по утверждению Госдепа, способствует поставкам миллионов баррелей иранской нефти в Китай от имени Генерального штаба Вооруженных сил Ирана и компании Sepehr Energy Jahan Nama Pars.

Доходы от продажи нефти в Китай шли на разработку оружия, в частности баллистических ракет и дронов, распространение ядерного оружия и "террористических прокси-сил" Ирана, добавили в США.

"Пока Иран будет тратить свои незаконные доходы на финансирование атак на США и наших союзников, поддержку терроризма во всем мире и другие дестабилизирующие действия, мы будем продолжать использовать все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы привлечь режим к ответственности", – подчеркнула Брюс.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы усилил давление на Иран, введя несколько раундов санкций против его нефтяной промышленности и угрожая наказать иностранные компании, которые продолжают покупать иранскую нефть.

В то же время Вашингтон и Тегеран договорились продолжить переговоры по иранской ядерной программе после четвертого раунда переговоров, который состоялся 11 мая.

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