Україна звернулась до Польщі та Єврокомісії через блокування кордону

Міністерство розвитку громад та територій України звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії щодо вирішення питання блокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Про це йдеться у заяві українського Міністерства, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, у відомстві закликали польську сторону знайти вирішення ситуації "шляхом конструктивного діалогу" та виконати раніше взяті на себе зобов’язання, забезпечивши безперешкодний рух вантажів на спільній ділянці кордону.

"Також інформуємо, що Мінрозвитку у взаємодії з МЗС України звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії...Відповідні звернення були надіслані напередодні, а комунікація щодо цього питання ведеться на постійній основі", – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що польський уряд схвалив рішення про внесення доріг до пунктів пропуску та пунктів пропуску до переліку критичної інфраструктури, що мало б мало стати запобіжником для блокування кордону.

Нагадаємо, польські перевізники почали свою акцію-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ" з 16:00 12 травня, заявивши, що пропускатимуть один вантажний автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

Організатори протесту висловлювали своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок.

У Державній прикордонній службі України попередили, що подібні акції польських перевізників можливі протягом наступних кількох місяців.