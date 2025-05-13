Украина обратилась к Польше и Еврокомиссии из-за блокирования границы

Министерство развития общин и территорий Украины обратилось в Министерство инфраструктуры Польши и Еврокомиссии по решению вопроса блокирования пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Об этом говорится в заявлении украинского Министерства, сообщает "Европейская правда".

Как указано, в ведомстве призвали польскую сторону найти решение ситуации "путем конструктивного диалога" и выполнить ранее взятые на себя обязательства, обеспечив беспрепятственное движение грузов на общем участке границы.

"Также информируем, что Минразвития во взаимодействии с МИД Украины обратилось в Министерство инфраструктуры Польши и Еврокомиссии...Соответствующие обращения были направлены накануне, а коммуникация по этому вопросу ведется на постоянной основе", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что польское правительство приняло решение о внесении дорог к пунктам пропуска и пунктов пропуска в перечень критической инфраструктуры, что должно было бы стать предохранителем для блокирования границы.

Напомним, польские перевозчики начали свою акцию-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск" с 16:00 12 мая, заявив, что будут пропускать один грузовой автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

Организаторы протеста выражали свое недовольство наличием электронной очереди в Украине, которая заменила физические очереди грузовиков.

В Государственной пограничной службе Украины предупредили, что подобные акции польских перевозчиков возможны в течение следующих нескольких месяцев.