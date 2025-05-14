Польські перевізники зняли блокаду на КПП "Ягодин-Дорогуськ"

Польські перевізники, які блокували рух вантажівок через КПП "Ягодин-Дорогуськ", завершили свою акцію.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише "Європейська правда".

У ДПСУ повідомили, що отримали від польських колег інформацію про згортання акції перевізників. Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом.

"На даний час оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поновлено у звичайному режимі", – зазначили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, польські перевізники почали свою акцію-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ" з 16:00 12 травня, заявивши, що пропускатимуть один вантажний автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

Після того рух через КПП майже зупинився, багато водіїв, що прямували на в’їзд в Україну, виписалися з електронної черги і поїхали іншими маршрутами.

Міністерство розвитку громад та територій України звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії щодо вирішення питання блокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Тим часом апеляційний суд у польському Любліні у вівторок залишив у силі рішення про заборону акції протесту перевізників, які заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.