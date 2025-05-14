Польские перевозчики сняли блокаду на КПП "Ягодин-Дорогуск"

Польские перевозчики, которые блокировали движение грузовиков через КПП „Ягодин-Дорогуск", завершили свою акцию.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет „Европейская правда".

В ГПСУ сообщили, что получили от польских коллег информацию о свертывании акции перевозчиков. Свои действия протестующие прекратили в 22.30 по киевскому времени.

"В настоящее время оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши по направлению пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" возобновлено в обычном режиме", – отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, польские перевозчики начали свою акцию-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск" с 16:00 12 мая, заявив, что будут пропускать один грузовой автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

После этого движение через КПП почти остановилось, многие водители, направлявшиеся на въезд в Украину, выписались из электронной очереди и поехали другими маршрутами.

Министерство развития общин и территорий Украины обратилось к Министерству инфраструктуры Польши и Еврокомиссии по решению вопроса блокирования пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Между тем апелляционный суд в польском Люблине во вторник оставил в силе решение о запрете акции протеста перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.