Стефанішина розповіла про наступні кроки до відкриття першого кластера на переговорах з ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла про наступні етапи на шляху до вступу в ЄС після того, як Україна завершила внутрішні процедури для відкриття першого кластера на передвступних переговорах.

Заяву Стефанішиної наводить комунікаційна команда її офісу, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомлялось, уряд 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та ЄС. Таким чином Україна завершила всі внутрішні кроки для відкриття першого переговорного кластера.

Стефанішина зазначила, що наступним етапом стане передача дорожніх карт Європейській комісії та державам-членам ЄС для затвердження з їхнього боку.

Стефанішина пояснила, що дорожні карти – це комплексні плани, що містять конкретні кроки, які Україна планує здійснити, "щоб приєднатися до Євросоюзу сильною та спроможною країною-членом".

Схвалені дорожні карти синхронізовано з міжнародними зобов’язаннями України, стратегічними та програмними документами.

Угорщина досі не зняла свого вето на фактичне відкриття переговорів про вступ України та ЄС. Між тим глава дипломатії ЄС Кая Каллас у Львові визнала, що Євросоюз готує план Б через вето Угорщини.

За даними агентства Bloomberg, ЄС обговорює способи, як запобігти зриву Угорщиною фактичного початку переговорів про вступ України до ЄС.

Детально про наміри Угорщини читайте у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС.