Стефанишина рассказала о следующих шагах к открытию первого кластера на переговорах с ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала о следующих этапах на пути к вступлению в ЕС после того, как Украина завершила внутренние процедуры для открытия первого кластера на предвступительных переговорах.

Заявление Стефанишиной приводит коммуникационная команда ее офиса, сообщает "Европейская правда".

Как сообщалось, 14 мая правительство утвердило дорожные карты, необходимые для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и ЕС. Таким образом, Украина завершила все внутренние шаги для открытия первого переговорного кластера "Основы".

Стефанишина отметила, что следующим этапом станет передача дорожных карт Европейской комиссии и государствам-членам ЕС для утверждения с их стороны.

Стефанишина пояснила, что дорожные карты – это комплексные планы, содержащие конкретные шаги, которые Украина планирует осуществить, "чтобы присоединиться к Евросоюзу сильной и способной страной-членом".

Одобренные дорожные карты синхронизированы с международными обязательствами Украины, стратегическими и программными документами.

Венгрия до сих пор не сняла свое вето на фактическое открытие переговоров о вступлении Украины и ЕС. Между тем глава дипломатии ЕС Кая Каллас во Львове признала, что Евросоюз готовит план Б из-за вето Венгрии.

По данным агентства Bloomberg, ЕС обсуждает способы, как предотвратить срыв Венгрией фактического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Подробно о намерениях Венгрии читайте в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС.