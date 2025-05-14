У Фінляндії пропонують підвищити вік резервістів до 65 років

Міністерство оборони Фінляндії підготувало пропозицію щодо підвищення віку резервістів до 65 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу фінського оборонного відомства.

Підвищення верхньої вікової межі стосуватиметься всіх призовників, народжених у 1966 році та пізніше: рядового складу, молодшого командного складу та офіцерів.

Вищі офіцери залишатимуться в резерві доти, доки вони придатні до служби.

Протягом п'ятирічного перехідного періоду чисельність резерву збільшиться на 125 тисяч призовників, оскільки особи, які досягли 60-річного віку, продовжать військову службу на п'ять років довше. У 2031 році чисельність резерву становитиме близько мільйона осіб.

"Оборона Фінляндії базується на загальному військовому обов'язку, навченому резерві та високому патріотизмі. Підвищення віку резервістів дасть можливість більшій кількості людей брати участь в обороні країни і, таким чином, зміцнить оборону Фінляндії. Зміцнення резерву підвищує безпеку Фінляндії", – прокоментував міністр оборони Антті Хякканен.

У відомстві зазначити, що резервісти потрібні для виконання штабних, допоміжних і навчальних завдань.

Пропозиція базується на рекомендаціях Комітету з питань військової служби та програмі уряду.

Нещодавно Міністерство оборони Греції оприлюднило план реформування системи резерву країни, який передбачає створення 150 000 активних резервістів до 2030 року.

А у Німеччині генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр наполягає на збільшенні чисельності війська, в першу чергу за рахунок резервістів.