Міноборони Греції планує забезпечити 150 тисяч резервістів до 2030 року

Міністерство оборони Греції оприлюднило план реформування системи резерву країни, який передбачає створення 150 000 активних резервістів до 2030 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Ініціатива, яка є частиною урядового Порядку денного до 2030 року, була представлена міністром оборони Нікосом Дендіасом у Грецькій військовій академії в Афінах. План передбачає модернізовану перепідготовку з використанням дронів, тренажерів і цифрових платформ.

Резервістам буде запропоновано повернутися на навчання через портал Gov.gr і новий додаток під назвою Efedros. Навчальні цикли відбуватимуться кожні три-п'ять років і триватимуть від трьох до шести днів. Загальна тривалість навчання може сягати 80 днів для резервістів-строковиків і 150 днів для офіцерів запасу.

За словами міністерства, нова модель має на меті виправити недоліки. У 2024 році було призвано 28 455 резервістів, але лише близько 14 200 з'явилися на збори. Хоча всі демобілізовані військовозобов'язані формально є резервістами, лише деякі з них проходять подальшу підготовку.

Урядовці наголошують, що ці зусилля є життєво важливими для забезпечення готовності та ефективної національної оборони. Навчання буде проводитися за зразком ізраїльського та фінського досвіду. Засуджені за тяжкі злочини будуть автоматично виключені. У разі нестачі критично важливих спеціальностей, деякі з них можуть бути викликані навіть без добровільної згоди.

Буде відкрито два спеціалізовані навчальні центри – один в Аттиці, інший поблизу Салонік. Тривають переговори з групами роботодавців щодо спільного фінансування витрат на компенсацію працівникам під час навчання.

Міністерство оборони підкреслило, що потужні резерви мають важливе значення, оскільки не може бути міцної економіки без міцної національної безпеки.

Зазначимо, в листопаді минулого року грецький міністр оборони Нікос Дендіас представив ключові параметри програми реформування міністерства, яка має на меті модернізувати Збройні сили країни шляхом відмови від застарілих структур і практик, а також покращити їхню здатність реагувати на сучасні виклики.

А нещодавно грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс заявив, що до 2036 року країна витратить близько 25 мільярдів євро на "найрадикальнішу" модернізацію збройних сил у своїй сучасній історії.