У Бундесвері хочуть залучити ще 100 тисяч резервістів

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр хоче швидко забезпечити оперативну готовність Бундесверу і наполягає на збільшенні чисельності війська, в першу чергу за рахунок резервістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Бундесвер дотримується своєї мети – трохи більше 200 000 активних солдатів, сказав Броєр.

Бундесвер наразі налічує близько 182 000 солдатів. Однак військо готове підготувати ще близько 100 000 солдатів в якості резервістів до кінця десятиліття. Проте ці резервісти не можуть бути набрані "легко на ринку праці".

"Ось чому ми повинні покладатися на військову службу – в якій би формі вона не проходила", – сказав Броєр. Чи потрібна для цього обов'язкова служба, чи достатньо добровільної – це суто політичне питання.

Виходячи із зобов'язань перед НАТО і ролі Німеччини як логістичного центру для нарощування військ на східному фланзі, має бути виведена загальна потреба в 460 000 солдатів і резервістів, сказав Броєр.

Враховуючи цільову чисельність приблизно 200 000 діючих солдатів, необхідно 260 000 резервістів. Наразі Бундесвер має "постійний резерв у 60 000 резервістів у структурах, які зараз заповнюються".

Він також очікує, що ще 100 000 резервістів можуть з'явитися з 800 000 колишніх військовослужбовців, які залишили службу протягом багатьох років. "Залишається прогалина в 100 000, яку ми повинні заповнити", – сказав генерал.

Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче запустити оновлену військову службу вже цього року, якщо він залишиться на своїй посаді в новому уряді.

У Німеччині у березні вийшла доповідь парламентського спецуповноваженого стосовно стану збройних сил країни, у ній відзначені як основні проблеми нестача людей і занедбаність матеріально-технічної бази.

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