В Финляндии предлагают повысить возраст резервистов до 65 лет

Министерство обороны Финляндии подготовило предложение по повышению возраста резервистов до 65 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу финского оборонного ведомства.

Повышение верхней возрастной границы будет касаться всех призывников, рожденных в 1966 году и позже: рядового состава, младшего командного состава и офицеров.

Высшие офицеры будут оставаться в резерве до тех пор, пока они пригодны к службе.

В течение пятилетнего переходного периода численность резерва увеличится на 125 тысяч призывников, поскольку лица, достигшие 60-летнего возраста, продолжат военную службу на пять лет дольше. В 2031 году численность резерва составит около миллиона человек.

"Оборона Финляндии базируется на всеобщей воинской обязанности, обученном резерве и высоком патриотизме. Повышение возраста резервистов даст возможность большему количеству людей участвовать в обороне страны и, таким образом, укрепит оборону Финляндии. Укрепление резерва повышает безопасность Финляндии", – прокомментировал министр обороны Антти Хякканен.

В ведомстве отметить, что резервисты нужны для выполнения штабных, вспомогательных и учебных задач.

Предложение базируется на рекомендациях Комитета по вопросам военной службы и программе правительства.

Недавно Министерство обороны Греции обнародовало план реформирования системы резерва страны, который предусматривает создание 150 000 активных резервистов до 2030 года.

А в Германии генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер настаивает на увеличении численности войска, в первую очередь за счет резервистов.