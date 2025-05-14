Парламент Грузії планує ухвалити спеціальну заяву, у якій ствердить, що Конгрес США підірвав свій імідж "цитаделі демократії" в очах грузинського суспільства.

Текст проєкту заяви наводить портал SOVA, пише "Європейська правда".

Ця заява стане відповіддю парламенту Грузії на MEGOBARI Act, ухвалений Палатою представників США 5 травня. MEGOBARI Act передбачає покарання влади Грузії за демократичний відкат і водночас закладає підвалини для поглиблення двосторонньої співпраці, коли ситуація зміниться.

У проєкті заяви грузинських парламентарів висловлений жаль через те, що Конгрес США, колись відомий як цитадель демократії, "серйозно підірвав свій імідж і репутацію в очах грузинської громадськості 5 травня 2025 року".

Парламент Грузії висловить надію, що нова адміністрація США успішно послабить Deep State ("глибинну державу". – Ред.), в результаті чого Конгрес США "поверне собі колишню славу і ім'я, які він здобув за 200 років своєї діяльності".

"MEGOBARI Act продиктований грубим, ворожим ставленням Deep State до Грузії. Конгрес Сполучених Штатів замість того, щоб діяти незалежно від Deep State і просити нову адміністрацію США скасувати несправедливі санкції, введені попередньою адміністрацією, навпаки, вимагає від неї ввести нові санкції", – йдеться в проєкті звернення грузинських парламентарів.

Водночас у проєкті висловлена готовність грузинських депутатів співпрацювати з американським Конгресом з усіх питань, які можуть забезпечити поліпшення відносин між Грузією та США.

Зазначимо, абревіатура MEGOBARI співзвучна з грузинським словом "друг", його англомовна назва розшифровується як "Мобілізація і вдосконалення можливостей Грузії для розбудови відповідальності, стійкості та незалежності".

У "Грузинській мрії" MEGOBARI Act "перейменували" – представники партії часто називають його "Актом ворожнечі".

MEGOBARI Act передбачає можливість санкцій проти посадовців "Грузинської мрії", яких вважають залученими у корупцію чи причетними до підриву суверенітету Грузії.

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