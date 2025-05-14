Парламент Грузии планирует принять специальное заявление, в котором утвердит, что Конгресс США подорвал свой имидж "цитадели демократии" в глазах грузинского общества.

Текст проекта заявления приводит портал SOVA, пишет "Европейская правда".

Это заявление станет ответом парламента Грузии на MEGOBARI Act, принятый Палатой представителей США 5 мая. MEGOBARI Act предусматривает наказание властей Грузии за демократический откат и одновременно закладывает основы для углубления двустороннего сотрудничества, когда ситуация изменится.

В проекте заявления грузинских парламентариев выражено сожаление по поводу того, что Конгресс США, некогда известный как цитадель демократии, "серьезно подорвал свой имидж и репутацию в глазах грузинской общественности 5 мая 2025 года".

Парламент Грузии выразит надежду, что новая администрация США успешно ослабит Deep State ("глубинное государство". – Ред.), в результате чего Конгресс США "вернет себе былую славу и имя, которые он завоевал за 200 лет своей деятельности".

"MEGOBARI Act продиктован грубым, враждебным отношением Deep State к Грузии. Конгресс Соединенных Штатов вместо того, чтобы действовать независимо от Deep State и просить новую администрацию США отменить несправедливые санкции, введенные предыдущей администрацией, наоборот, требует от нее ввести новые санкции", – говорится в проекте обращения грузинских парламентариев.

В то же время в проекте выражена готовность грузинских депутатов сотрудничать с американским Конгрессом по всем вопросам, которые могут обеспечить улучшение отношений между Грузией и США.

Отметим, аббревиатура MEGOBARI созвучна с грузинским словом "друг", его англоязычное название расшифровывается как "Мобилизация и совершенствование возможностей Грузии для развития ответственности, устойчивости и независимости".

В "Грузинской мечте" MEGOBARI Act "переименовали" – представители партии часто называют его "Актом вражды".

MEGOBARI Act предусматривает возможность санкций против должностных лиц "Грузинской мечты", которых считают причастными к коррупции или подрыву суверенитета Грузии.

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